MILLEST MEILE EI RÄÄGITA: terviseametil on plaan D, mis läheb käiku kõige mustema stsenaariumi korral 

Lähinädalatest saab Eesti tervishoiusüsteemile koroonakriisi raskeim proovikivi. Parimal juhul väljume sellest kogemuse võrra rikkamana, halvimal juhul tabab meid katastroof. Õhtulehe käsutuses olev haiglate kriisiplaan näitab aste-astme haaval, mis meid ees võib oodata. Kõige kurjakuulutuvam on viimane aste ehk plaan D.

Praegu on valmisoleku tase koroonapatsientide all ägavates suuremates haiglates A4. See tähendab, et voodikohtade arv on juba osakonniti ümber mängitud ja plaanilist ravi vähendatud või edasi lükatud. Järgmine tase, A5 tooks kaasa selle, et pooled haiglavoodid oleks mõeldud Covid-patsientidele.

Küsimus on, kas üldse ja millal läheb käiku plaan D ehk kõige mustem stsenaarium. Selle üle ei taha spekuleerida haiglajuhid ega terviseamet. „No ma praegu sellest kindlasti ei räägiks. Juba A5 on tõsise mõjuga tervishoiusüsteemile,“ ütleb terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule. „Raske ennustada,“ tunnistab ka endine hädaolukorra meditsiinijuht ja värske Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.