Võlaküti kaitsja: see pole väljapressimine, vaid inkassoteenus 

Teleekraanidelt tuntud turske võlakütt Lembitu Kitt istub Harju maakohtus kohtupingis süüdistatuna kuritegelikku ühendusse kuulumises, kus ta oli väidetavalt suure otsustusõigusega asjapulk. Samuti süüdistatakse teda väljapressimises ja eraviisilises jälituses ning ahistavas jälitamises. Pikalt veninud kohtupidamine algas lõpuks sel esmaspäeval, kui osapooled lugesid ette oma kõne. Kriminaalasjas on kohtu all ka Margo Jüris, Valentin Uzlov ja Nikolai Bleskov. Uzlovile on esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises ja kelmuses. Bleskov ja Jüris ei kuulunud küll kuritegelikku ühendusse, kuid Bleskovile esitati süüdistus väljapressimises ja eraviisilises jälituses ning Jürisele esitati kelmusesüüdistus. Nad ei tunnistanud end istungil süüdi. Kiti kaitsja Indrek Repnau ütleb, et tema klient on süütu ja prokuratuuri süüdistused on mugavdatud ja kontekstist välja rebitud vastavalt menetleja soovile. „Kitt pole kuulunud kuritegelikku ühendusse. Ta on osutanud inkassoteenust ja tema igapäevatöö ongi võlgade sissenõudmine,“ ütleb Repnau kaitsekõnes. Ta märgib, et Kitt on alati järginud tööd tehes seadust. Seega pole viimase hingel väljapressimist, ahistavat jälitamist ega ka kõike muud, milles teda süüdistatakse. „Kitt tegeles võla sissenõudmisega ja seda lepingu alusel,“ lisab kaitsja.