Poliitikas Imre Sooäärega luurele minna ei tasu 

GALERII

RAMBIVALGUSES: Imre Sooäär on pärast peaaegu viieaastast pausi tagasi suures poliitikas. Foto: Robin Roots

Viimased aastad on Toompeal mõisnikuna laineid löönud Mart Helme. Alates esmaspäevast on suurel pildil tagasi aga ka tänapäeva Eesti poliitika originaalne mõisahärra – Pädaste pealik Imre Sooäär. Endiste kolleegide sõnul ei tasu kahelda, et ta käitub riigikogus täpselt nagu vastuolulises kõnes lubas: isikliku südametunnistuse järgi.