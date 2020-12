Koolidirektorid: talvise vaheaja pikendamise mõttel on jumet! 

Konovalovi sõnul on haridusasutuse seisukohalt kontaktõppe perioodi lühendamine vaevalt tervitatav, sest nagu kogemus on näidanud – õppematerjali omandamine ja mõistmine distantsõppe ajal toimub halvemini kui klassiruumis. „Pole päris selge, kuidas pikendatud vaheaeg kompenseeritakse. Seekord lõpeb õppeaasta 13. juunil ja koolide jätmine ilma „suusapuhkuseta“ tähendaks, et õppeperiood 2021. aasta talvel-kevadel venib 11. jaanuarist 18. aprillini. Samas ei saa välistada, et teisele lainele ei järgne kolmas, mis juhtuks märtsis nagu eelmisel aastal,“ sõnab Konovalov.