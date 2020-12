„JÄRGMINE PEATUS“ | Tenerifel koroonaajal: pere tegi kõrbesse endale pesa, kuid politseinikud ähvardasid trahvida! 

Laias laastus võib Pille, Marko ning nende pisipoja aja Tenerifel jagada kaheks: seiklused enne koroonaaega ning katsumused pärast seda. Nad tunnistavad, et eeldasid, et kõrbes on koroonaajal mõnus olla, sest läheduses inimesi ei ole. Pere seadis end sisse, tegi matkabussi ette toa, valmistas miniköögi… kõik oli mugav ja lausa idülliline! Aga siis tulid politseinikud neid hoiatama – matkabussist välja minna ei tohi või saab kopsaka trahvi!