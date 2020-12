Kaarel Tarand | Minister Aller kaosekülvil 

Ministri arvates võiks selline käik pidurada ääremaastumist ja aidata maapiirkondi paremale järjele. Kuidas täpselt kõike muuta ja mis mõju sel on, seda palus minister Aller oma kirjas (nr 4.1-2/1099, 18.11.2020) uurida rahandusministeeriumil. Dokumendiregistris on teema lahendamise tähtajaks rahandusministeeriumis märgitud 9.12.

Omavalitsustel pole piisavalt raha

Minister oli tähele pannud, et paljudel linlastel on maal teine elukoht, kinnisvara, mida viiruseaastal keskmisest suurema innuga ka tööks ja elamiseks on kasutatud. Kuid tema vaevu pooleni küpsetatud ümberjagamise idee (kiri tervikuna on oma naiivses pealiskaudsuses vaimustav literatuur) sai kohe ka tagasilöögi omavalitsuste liidu ja Tallinna volikogu juhilt Tiit Terikult ning toona veel riigihaldust juhtinud minister Jaak Aabilt. Vaidlus kaldus küll põhiprobleemilt kõrvale, sellele, millised on üldse omavalitsuse pakutavad avalikud teenused ja kes ning kuidas neid oma teises elukohas kasutab. Samuti märkisid kriitikud, et kui raha suunamine anda iga kodaniku meelevalda, siis muutub linna- ja vallaeelarvete tegemine ettearvamatuks või üldse võimatuks.

Põhiprobleem on endiselt selles, et omavalitsuste tulubaas ja kohalike maksude kehtestamise õigused ei anna ühelegi omavalitsusele piisavalt raha oma ülesannete täitmiseks. Kuigi Alutaguse või Lääneranna vallast vaadates võib Tallinn ja isegi Tartu tunduda päratult rikkana, ei vasta see tegelikkusele ja laenudeta ei ole läbi saanud ka Eesti suurimad omavalitsused. Tõsi, ühe elaniku kohta koguneb Tallinnas ja Harjumaal üksikisiku tulumaksu rohkem kui mujal.

Statistikaameti andmetel laekus üksikisiku tulumaksu kohalikesse eelarvetesse läinud aastal kokku 1,23 miljardit eurot. Tallinn osakaal Eesti rahvastikus on 33%, antud maksutulus aga 38,5%, kogu Harjumaa vastavad näitajad on 45,5 ja 54% ning Tartu linnal võrdselt 7,2%. Tallinn kogus üksikisiku tulumaksu 2019. aastal 472 ja Tartu 88 miljonit eurot.

Oletagem, et minister Alleri plaan realiseeruks täies mahus ning et just kõigil tallinlastel ja tartlastel on need nn teised majapidamised maaomavalitsustes, kuhu nad siis musta südametunnistuse leevendamiseks oma tulumaksu suunaksid. Aller jääb oma kirjas ebamääraseks, tehes vaid „ettepaneku kaaluda võimalust jagada füüsilise isiku tulumaksu mitme elukoha vahel teatud perioodil aastas vastavalt isiku enda sooviavaldusele“.

Oletagem, et kõik ausad kahe-maja-linlased jagavad oma tulumaksuosa ausalt suhtes 2:1 ehk kolmandiku maale. Nii õnnestuks Tallinna ja Tartu arvelt aastas ümber jagada kuni 187 miljonit eurot. Eeskätt võidaksid Lõuna-Eesti, rannik ja saared, kus linlaste suvemajapidamisi rohkem. Järvamaa ei saaks suurt midagi. Aga millised oleksid tagajärjed linnadele, kus niikuinii pakutakse linlaste maksuraha eest hulgaliselt kõikvõimalikke teenuseid (haridus, tervishoid, teed ja transport jpm) kogu tõmbepiirkonna ulatuses? Mis jääks tegemata?