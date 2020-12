Seisukoht | Uisupidu katku ajal 

Muidugi mõista ei saa jõule ega jõuluootust ära keelata, kuid ometi ootaks linnaisadelt praeguses olukorras pisut läbimõeldumaid otsuseid. Too liuväli oleks igal teisel ajal ülimalt tänuväärne atraktsioon – ja pigem võiks küsida, miks seda pole sinna varasematel aastatel tehtud – kuid koroonaviiruse teise laine kontekstis julgeksin seda pidada lausa vastutustundetuks. Tõsi, küllap puuduvad adekvaatsed teadusuuringud koroonaviiruse leviku kohta vabaõhuliuväljal, kuid pigem võinuks lähtuda põhimõttest: parem karta kui kahetseda.

Tartu ülikooli kliinikumis meditsiiniõena töötav tippvehkleja Julia Beljajeva kiidab teisipäevases Õhtulehes tartlasi kui pealinlastest märksa kohusetundlikumaid maskikandjaid ning lisab, et talle tundub üldse, et näiteks Tallinnas võetakse piiranguid ja soovitusi Tartuga võrreldes liiga leebelt. Too mõne päeva tagune vaatepilt Tartu uisuväljaku juures ei kinnita paraku Beljajeva arvamust.