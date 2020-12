PIMEDUSE VARJUS: mida teeb Tallinna loomaaed omatahtsi sinna kolinud metskitsedega? 

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ütleb, et omatahtsi loomaaia territooriumile elama kolinud metskitsede arvukus on aastatega kasvanud niivõrd suureks, et neil tuleb välja mõelda plaan populatsiooni vähendamiseks. Eile õhtul loendati territooriumil enam kui 20 kitse, aga nende tegelik arvukus võib osutuda kaks korda suuremaks.

Marani sõnul vähendati loomaaias kitsede arvukust ka aastaid tagasi, kuid toona kasutati viisi, mis talle suurt ei sümpatiseeri. Nimelt püüti siis kitsed aedikusse. „Ma seda ei tahaks kuidagi teha, sest see oli kitsedele üsna frustreeriv.”

Kitsed ei ole aga üldse mitte ainsad metsaelanikud, kes end Tallinna loomaaias mugavalt tunnevad. Aastate jooksul on seal nähtud toimetamas nii rebaseid, nugiseid kui ka mägraperekonda ja mõnd aega tagasi elanud seal omatahtsi üks põdergi. Vahe on aga selles, et teised loomad on tulnud ja läinud, kitsed otsustasid aga paikseks jääda.