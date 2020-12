OTSE kell 18 | Kuidas pensionireformist kasu saada? Küsimusele vastavad Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadlased 

Kristjan Liivamägi sõnul puudutab see teema enam kui 700 000 Eesti pensionikogujat. "Eestlased on tänaseks pensioni teise sambasse on kogunud üle 5 miljardi euro ning see on meie üks suurimaid finantsvarasid. Seetõttu on oluline pensionireformiga seotud muutused ja võimalused inimestele lihtsas keeles ja arusaadavalt lahti selgitada. Pensioni II sambast loobumine või seal jätkamine on oluline finantsotsus, mida inimene ise mõjutada saab. Meie eesmärk on aidata inimestel teha läbimõeldud finantsotsus," ütles Liivamägi.