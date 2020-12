Penisonär saab kevadel 16 eurot lisaraha 

Rahvapensioni määr suureneb eelnõuga 30 euro võrra. Rahvapension on mõeldud inimestele, kellel ei ole täidetud vanaduspensioni saamiseks ettenähtud staažinõue ja kes on vahetult enne pensioni taotlemist elanud vähemalt viis aastat Eestis. See puudutab veidi enam kui 3000 inimest.