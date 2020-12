Maailm UUS MÕÕTMINE: Džomolungma tipp asub varem arvatust ligi meeter kõrgemal Toimetas Aare Kartau , täna 13:15 Jaga: M

Džomolungma ametlik kõrgus merepinnast on nüüd 8848,86 meetrit. Foto: AFP/Scanpix

Nepal ja Hiina teatasid ühises avalduses, et Mount Everest ehk Džomolungma on 0,86 meetrit kõrgem kui varem arvatud. Eelnevalt mõõtetulemustes eriarvamusele jäänud riigid leppisid kokku, et mäe kõrgus on nüüdsest 8848,86 meetrit, teatab BBC.