Eesti uudised MINISTER KOKA OOTAMATU LAHKUMISE TAGAMAAD: metsasõjas loobivad palke ka EKRE liikmed Priit Pärnapuu, Marvel Riik , täna 14:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Kollaaž (Martin Ahven, Ilmar Saabas / Ekspress Meedia, Teet Malsroos, Stenbocki maja, Vida Press)

Mis peitub selle taga, et sügisel vahetus keskkonnaminister – Rene Koka asemel sai uueks kännukuningaks Rain Epler – ja EKRE poliitikud tegid keskkonnaministeeriumi haldusalas mitmeid muidki vangerdusi? Looduskaitsjates tekitavad need muutused õudusjudinaid, et metsa ainuvalitsejateks saavad puiduärimehed. Metsasõja käigus lendas laaste ka seni vaid üksmeelt üles näidanud EKRE ridades.