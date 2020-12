USA kaitseministriks saab ilmselt erukindral Lloyd Austin 

67aastane Lloyd Austin oleks paljude ekspertide arvates mõnevõrra üllatuslik valik, sest seni peeti selle ametikoha juhtivaks pretendendiks kaitseministeeriumi endist kõrgemat ametnikku Michele Flournoy'd, vahendavad BBC ja Reuters. Austin oleks ühtlasi ka esimene mustanahaline USA kaitseminister, mis aitaks kaasa Joe Bideni lubadusele, et tema administratsioon saab olema eelnevast mitmekesisem.

Bidenil ja Austinil tekkisid Barack Obama ametiajal tööalased suhted ja ühe asjaga kursis oleva allika sõnul on pensionil olev kindral nõustanud tulevase riigipea üleminekumeeskonda rahvusvahelise julgeoleku küsimustes. Austin pole teatavasti inimene, kes naudiks meedia ja avalikkuse tähelepanu. Sellele vaatamata on ta tuntud kui leidlik sõjastrateeg, kellel on laiaulatuslikud teadmised USA relvajõududest. Aastatel 2013-2016 vastutas ta sõjategevuse eest Lähis-Idas ning Kesk- ja Lõuna-Aasias. Austin oli ka Iraagis ja Süürias Islamiriigi vastase tegevuse üks põhiarhitekt.