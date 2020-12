Euroopa esimese vaktsiinisüsti sai 90aastane Briti vanaproua 

Keenan sõnas, et esimese inimesena vaktsiini saada on tõeline privileeg. „See tähendab, et võin viimaks kindel olla, et saan uue aasta koos pere ja sõpradega vastu võtta – pärast seda, kui olen suurema osa aastast omaette olnud,“ mainis krapsakas vanaproua, kes tänas kõiki tervishoiutöötajaid. Ta soovitas kõigil inimestel vaktsiin vastu võtta, kui seda pakutakse: „Kui mina saan selle 90aastaselt, siis sobib see ka teile!“