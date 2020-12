MÄRGILINE SAMM: Rootsi mööblihiid lõpetas paberkujul kataloogide tootmise  

Inter IKEA Systemsi tegevdirektor Konrad Gruss ütles, et huvi kataloogi vastu on alla käinud. „Eksemplaride arv on vähenenud, ent me oleme näinud, et inimesed kasutavad palju rohkem meie veebisaiti, rakendusi ja sotsiaalmeediat. Kataloog on muutunud ühe vähem oluliseks,“ mainis Gruss. Tema sõnul on paberkujul väljaande lõpetamine emotsionaalne otsus, sest see on olnud oluline osa IKEAst – nii talle kui ka paljudele teistele töötajatele.