Kohtunike ühing kritiseerib justiitsministeeriumi digitoimiku väljatöötamisplaani 

Kohtunike ühing leiab, et digitaalsele kohtutoimikule õigusliku jõu andmiseks on kindlasti vajalik poliitiline otsus parlamendi tasemel ning vajalike seadusemuudatuste vastuvõtmine Riigikogus. Ühing nendib, et kava väljatöötamiskavatsus on liiga üldsõnaline ning selles puuduvad konkreetsed ettepanekud, millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleks tsiviilmenetluse seadustiku ja selle asjakohased rakendusakte muuta. Kui muudatustega soovitakse kogu kohtumenetlus tsiviil- ja haldusasjades viia üle digitaalsetele lahendustele , nt ka istungite läbiviimine, protokolli helisalvestuse tähendus, menetlusdokumentide koostamine, on menetlusseadustiku üksikute sätete muutmine ilmselgelt ebapiisav ning läbi tuleks viia seadustiku üldisem revisjon, seisab Eesti Kohtunike Ühingu esimehe Indrek Parresti vastuses justiitsministeeriumile.