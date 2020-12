Eesti uudised Õpetajad: digiõppematerjalid on vajalikud, aga ei asenda koolitundi Asso Ladva , täna 21:30 Jaga: M

LÄKSIME DIGIRUUMI: Õpetajate arvates aitavad erinevad digimaterjalid õppida, aga vana läbiproovitud tahvel jääb ikka alles. Foto: Meelis Tomson

„Kui me jätame õpetamise digivahendite ja õpilaste endi teha, siis me vajume pikemaks ajaks sohu ja seda me ei taha. Praegu on meil olukord, kus varsti pole enam õpetajat klassi ette saata, aga õpetajate järelkasvuga ei tegele mitte keegi,“ ütleb Eesti matemaatika seltsi president Rainis Haller, kelle arvates on klassikaline koolitund asendamatu.