Lapsega jõulutulesid üles riputanud USA naispoliitiku õuele kogunes relvastatud rahvajõuk 

Ehkki riigisekretäri ja osariigisekretäri inglisekeelne nimetus on sama (Secretary of State), võib USA riigisekretäri nimetada Ühendriikide välisministriks, osariigisekretäri ülesanded on aga pisut teised: ta on osariigi kõrgeim valimisametnik ning mingis mõttes ka dokumendihaldur. Osariigisekretäri jaoskondadest saavad kodanikud näiteks kätte oma juhiload ning passid.