Juhtkiri | Kas võimuliit suudab veenda omasid? 

Sooääre ametivandele eelnenud kõne, mida segasid nii vahelehõiked kui ka helitugevuse mahakeeramine, ja järgnenud sõnavõtud annavad aimu, et värske riigikogu liige ei aita referendumi toimumisele kaasa.

Kui ühe parteidistsipliinist vähem kammitsetud koalitsioonisaadiku lisandumine ei tohiks tavaoludes võimuliidu otsustusvõimet väärata, siis Sooäär naaseb parlamenti olukorras, kus ridamisi on referendumi korraldamise vastu sõna võtnud kolm Isamaa fraktsiooni liiget ja kaks on mõista andnud, et nende toetus pole sugugi iseenesestmõistetav.

See erisus omandab erilise kaalu just lõpphääletusel, kus võimuliit vajab vähemalt 51 häält. Praegu on need vaid napilt koos. Kui asi sinnani muidugi jõuabki, sest läbida tuleb esimene lugemine järgmisel nädalal – siis piisab sellest, kui poolt hääletajaid on rohkem kui vastu, kahe tule vahele jäänutel on aga võimalik hääletamata jätta –ja opositsiooni katsed eelnõu menetlemist tuhandete muudatusettepanekutega blokeerida.

Kuna EKRE esimees ja valitsusliige Martin Helme on juba teatanud, et kui 51 häält ei saada kokku, on Eestis võimul vähemusvalitsus, mis kõneleb soovist muuta abielureferendum valitsuse usaldusküsimuseks. Kui see on aga võimuliidu lagunemise algus, võib vaid ette kujutada, kas süü selle eest määritakse Isamaa ja Keskerakonna kaela, kui nende saadikud hääletavad südametunnistuse ja mitte erakonna seisukoha järgi, või hoopis EKRE kaela, kes seab referendumi toimumist nähtavasti ettepoole isegi tervisekriisi edukast lahendamisest.