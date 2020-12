Adik Levin | Lasen end esimesel võimalusel vaktsineerida 

Praegu aga istun kodus nii palju kui võimalik, välja minnes püüan kinni pidada kõikidest nõuetest ja kannan nüüd pidevalt maski. Olgem ausad, kõik see mõjutab meie psüühikat. Ainuke valguskiir tunneli lõpus on vaktsineerimine, mida ma pikisilmi ootan.

Arstina olen huvi tundnud, missugused vaktsiinid on tulemas ja olen aru saanud, et turule on jõudmas kolm erinevat vaktsiini. Esiteks vaktsiin, mis on saadud selliselt, et kasutatakse teatud Covid-19 osakesi; teine vaktsiin on aga loodud surnud Covid-19 viirusest ja kolmas vaktsiin on selline, kus teatud Covid-19 osake on poogitud adenoviiruse sisse. Võib-olla on kõrgtehnoloogiline farmaatsiatööstus loomas ka veel teisi vaktsiine, kuid nendest ma ei tea täna midagi.

Vaktsiini ohutuses veendumine

Pange tähele, et praegu ei ole eriti kuulda vaktsineerimisvastaste gruppide hääli. Mõnes asjas ma võin ka nendega nõustuda: olemasolevate vaktsiinide juures on veel nii mõndagi arusaamatut ja teaduslikult mittetäielikult põhjendatut. Tõepoolest, enne kui vaktsiin registreeritakse ja lubatakse turule, peab see läbima tõelise kadalipu. Loomulikult on tehtud topeltpimedaid uuringuid, enne kui iga vaktsiin jõuab tarbijani.

Kuid minu meelest on raske ennustada, kas sellise kiiruga tehtud uuringute tulemusel saab öelda, et vaktsiin on täiesti ohutu. Nii ravimite kui ka vaktsiinide kasutusele võtmisel võivad tekkida kõrvalmõjud, näiteks kehatemperatuuri tõus, kuid see on kergesti talutav. Alati kardetakse aga raskeid tüsistusi. Väga loodan, et Covid-19 vaktsiinidega seda muret ei ole.

Hiljuti nägin ühte väga huvitavat videolõiku: kaks hiirt vestlevad omavahel ja üks küsib teiselt, kas ta vaktsineerib ennast Covid-19 vastu. Vastus oli hämmastav: „Ei, kuna suurte inimgruppide peal ei ole vaktsiini mõju veel tõenduspõhiselt ära tõestatud.“ Kurioosne – kui siiani on see ikka olnud nii, et ravimi ja vaktsiinide loomise puhul on paljusid uuringuid tehtud just hiirte peal, siis nüüd oleme situatsioonis, kus lõpliku teadmise saame alles siis, kui on läbi viidud laiapõhjaline vaktsineerimine terves maailmas.

Oluline on valikuvõimalus