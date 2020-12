Imre Sooääre kõne ametivande andmisel: kuhu jääb armastus? Kas see polegi oluline? 

Lahkusin siit majast neli aastat tagasi pärast neljas riigikogu koosseisus Eesti rahvast teenides. Saatus on mind siia tagasi toonud ja ma seisan silmitsi oma senise elu kõige raskema valikuga.

Aga mündil on ka teine külg, inimesed, kes on mulle oma hääle andnud. Kuidas ma neile silma vaatan, kui ma vastutusest loobun, seda Eesti jaoks nii keerulisel ajal? Kas on õige panna isiklikud huvid kõrgemale, jättes oma riigi maha olulisel hetkel ja jätkata diplomaadina? Tunnen oma õlgadel suurt koormat, aga leian, et pole õige hukka mõista ka loobujaid.

Lõppude lõpuks ei ole õigeid ega valesid otsuseid, on ainult valikud. Ja on oluline, et me teeme oma valikud puhta südamega. Süda on armastuse sümbol. Piparkoogisüdamed ripuvad juba jõulupuudel, südamete abil avaldame toetust ühismeedias ja anname märku teistele, et me neist armastusega hoolime.

Kas pole kurb, et kogu Eesti seadusandluses pole mitte ühtegi korda mainitud sõna armastus. Meil on perekonnaseadus, milles paraku puudub perekonna definitsioon ja pole sõnagi armastusest. Miks me ei julge välja öelda, et pere on armastusega loodud liit? Miks kõlab tekstist läbivalt ainult kantseliit, kohustuste ja vastutuse jada? Kuhu jääb armastus? Kas see polegi oluline?

Minul jätkub armastust teie kõigi jaoks, head saadikud. Jah, ma armastan ka EKRE-t ja kõiki nende valijaid. Täiesti siiralt. Nad on samuti eesti inimesed. Pole nende süü, et osa meie rahvast on minevikus maha unustatud ja mõned liidrid on rahvale just sellise pildi reaalsusest maalinud, nagu see neile kasulik on.

Maailm ongi täpselt selline meie ümber, nagu me usume seda olevat. Aga iga sammu ja otsusega loome uut reaalsust. Me oleme üheskoos loojad. Oma mõtete ja otsustega ise loomegi kõik homset Eestit.