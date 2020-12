Indias viis müstiline tõbi haiglavoodisse üle 300 inimese 

„Kõigil patsientidel oli Covid-19 testi tulemus negatiivne,“ sõnas kohalik valveametnik Dolla Joshi Roy esmaspäeval ja lisas, et umbes 180 patsienti on haiglast välja kirjutatud. Tema väitel on siiani haiglaravil viibivad inimesed stabiilses seisus. Ainus seni hukkunud patsient teatas ka enda puhul eelmainitud sümptomitest, ent arstide sõnul tabas teda südamerabandus, mis polnud ilmselt kummalise haigusega seotud.

Ahdhra Pradeshi tervishoiuosakonna teatel ei leitud esialgsetest vereanalüüsidest märke viirushaigustest. Võimud testivad nüüd Eluru linna joogivett, kuna selgus, et kõigi patsientideni jõudis see samast kohast. Seni on kogutud ligi 60 000 proovi, mis saadeti ekspertiisiks laborisse, kus tehakse kindlaks, kas vesi on saastunud. „Põhjus pole siiani teada, kuid siiski teeme kõiksuguseid teste, sealhulgas võtame proove toidust ja piimast,“ sõnas Roy.