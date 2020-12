„PUUDUTA MIND“ 164. SAADE | Paganlik Ingrid von Wicca: olgu kirikuid palju tahes, eestlane on kange ja võõrast usku ta kergelt vastu ei võta 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on Ingrid von Wicca, kes praotab ust paganlike jõulude veetmiseks.

"Olgu meie kodumaa peal palju kirikuid tahes, eestlane on kange ja võõrast usku ta kergelt vastu ei võta," ütleb Ingrid von Wicca. "Ma usun usuvabadusse ja sellesse, et igalühel on õigus uskuda või mitte uskuda millessegi või kellessegi, aga Yule püha on meil Eestis säilinud. See on vägagi paganlik ja Wiccalik püha. Üleüldse on üle maailma meie jõulud üks vähestest, mis on otseselt seotud Yule pühaga."

Vaata videot!