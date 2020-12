EKRE naistearstidele ja ämmaemandatele: meil pole plaanis aborti keelustada 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsioon lükkab om avaladuses ümber avalikkusesse paisatud süüdistused.



"Eesti Vabariigi valitsusel ja Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal ei

ole kavatsust aborte Eestis keelustada. Sellist kavatsust ei ole ka MTÜ

Elu Marsil," kinnitab EKRE fraktsioon ning toob välja, et valitsus on koalitsioonilepingus sätestanud, et “laiendame nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks”.



Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna otsus toetada MTÜ-d Elu Marss on

kantud soovist tõhustada nii abordi- kui ka pereplaneerimise alast

selgitustööd. "Konservatiivseid väärtusi kandva erakonnana peame oluliseks, et abort ei oleks ühiskonnas taandatud vaid meditsiiniliseks protseduuriks. Tegemist on teemaga, mis puudutab väga sügavalt inimelu ja meie ühiskonna

alusväärtusi. Meie soov on jõuda teavitustööga olukorrani, kus aborti

kaaluv naine oleks tema ees olevatest valikutest ja võimalustest

igakülgselt informeeritud. Ühtlasi soovime kasutusele võtta rohkem

abinõusid, et ükski laps ei jääks sündimata ebapiisava ühiskondliku ja

majandusliku turvavõrgustiku pärast," teatas fraktsioon.



Abordivastane liikumine MTÜ Elu Marss saab katuserahadest 171 000 eurot maksumaksja raha.