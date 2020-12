Hiigeltoetus abordivastastele ja muud katuserahad said rahanduskomisjoni heakskiidu 

Rahanduskomisjoni aseesimehe Maris Lauri hinnangul ei peaks katuserahasid üldse olema. „Nõndanimetatud katuserahadega on suur hulk eetilisi, moraalseid aga ka praktilisi küsimusi. Kõik on taandatav jaotamise põhimõtetele, kus saajaks ei ole need, kel vajadus ja häda, vaid need, kel paremad tutvused. Lisaks rahajagamised, kus saajad ei tahagi või pole neil põhjust saada. Praeguses kriisis peaks igasugune riigi raha jagamine olema väga hoolikalt kaalutud ning vahendid peaksid minema tõesti sinna, kus koroonast tingitud probleemid vajavad kiiret lahendust ja seega ka rahalist tuge,“ ütles Lauri.

Katuseraha nime all tuntakse neid summasid, mida riigikogu fraktsioonid saavad riigieelarvesse lisada oma suva järgi. Need rahad ei käi läbi ametnike filtrist, siin ei ole otsitud poliitilist konsensust erakondade vahel. Igal fraktsioonil lihtsalt on kindel summa, mida saab jagada täpselt nii, nagu heaks arvatakse. Mõte on selles, et vähendada motivatsiooni riigieelarve vastuvõtmist takistada.