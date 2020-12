Imre Sooääre saadikuvande andmine muutus emotsioonide tulvaks: hõiked „aitab!“ ja vaigistatud mikrofon

"Lahkusin siit majas neli aastat tagasi teadmisega, et jäädavalt. Kui otsustaksin ainult ratsionaalsetel mõjutustel, siis kindlasti jätkaksin karjääri diplomaadina. Aga kuidas ma vaatan otsa inimestele, kes on mind on valinud," küsib Sooäär. "Kuhu jääb armastus, kas seda polegi vaja?"

Sooääre kõne ajal hõigati saalist mitu korda "aitab!". Riigikogu esimees Henn Põlluaas katkestas mitu korda Sooääre sõnavõtu ning soovitas tal kas saadikuvanne anda või puldist lahkuda. Lõpuks keerati Sooääre mikrofonil heli maha.

"Kas tuuakse politsei ja viiakse mind siit ära, kas see on lahendus?" uuris Sooäär riigikogu esimehelt.

"Tegin oma otsuse südametunnistuse järgi," kommenteeris Sooäär ajakirjanikele."Abielureferendumi poolt sellisel kujul, sellise sõnastusega ja selliste kuupäevadega ma kindlasti poolt ei ole. Ma ei liitu ühegi erakonnaga, aga teen koostööd Keskerakonna fraktsiooniga, kes ainukesena toetab erinevaid peremudeleid."

Sooäär avaldas ka imestust, et riigikogu saalis nii emotsionaalselt tema kõnele reageeriti. "Riik ei ole õigel teel, kui riigi kõrgeim organ, riigikogu selliste emotsioonidega asja arutab. See oli mulle tõeline üllatus. Mind hoiatati, et siin on nii palju viha, ma tahaks normaalse suhtluse siia tagasi tuua."

Peeter Ernits: talle oleks pidanud koti pähe tõmbama