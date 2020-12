Robert Kennedy jr: mainekast keskkonnajuristist on saanud vaktsiinivastane vandenõuteoreetik 

Ameerika Ühendriikide tähtsamate poliitdünastiate seas on Kennedyd kahtlemata Bushide, Clintonite ja Rooseveltide kõrval kõrgel kohal. Ka väljapaistvast keskkonnajuristist Robert F. Kennedy juuniorist oodati aastate eest suuri tegusid. Nüüd ongi ta ameeriklaste seas populaarseks saanud, ent mitte just kõige kiiduväärsema tegevuse tõttu. Nimelt usub pikalt advokaadina tegutsenud mees, et vaktsiinid tekitavad autismi ja 5G võrk põhjustab vähki. Robert „Bobby“ Kennedyst on kujunenud populaarne vandenõuteoreetik.