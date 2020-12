Eesti uudised VEEL ÜKS! Ka rootslased väntavad Estonia katastroofist oma draamasarja Viljar Voog , täna 12:45 Jaga: M

Kaader doksarjast "Estonia - leid, mis muudab kõik". Foto: Dplay

Kus on, sinna tuleb teatavasti juurde. Pärast septembris esilinastunud kõmulist doksarja „Estonia – leid, mis muudab kõik“ teatasid soomlased, et teevad laevakatastroofi põhjal oma draamasarja. Nüüd on kord rootslaste käes: režissööriks palgati varem Netflixi ja Amazoni tippsarjade kallal töötanud Charlotte Brändström.