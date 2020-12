Sakslanna pärandas väikesele kogukonnale suure varanduse 

Kohaliku meedia teatel oli Renate algne pärija tema õde, ent ka too oli surnud ja pärandus liikus edasi järgmisele kandidaadile, milleks oli Waldsolmsi kogukond. Uudis suurest pärandusest oli kohalikele võimudele šokiks. „Arvasin alguses, et koma on vales kohas ja et midagi pole päris õige,“ sõnas kohalik meer Bernd Heine ajakirjanikele. Nüüd on päranduse üksikasjad selgeks saanud ja omavalitsuse sülle langes ka paarisaja elanikuga Weiperfeldeni asulas paiknev suurejooneline kinnistu.