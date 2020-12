President Trump: Rudy Giuliani nakatus Hiina viirusega 

Trump säutsus pühapäeval Twitteris, et tema isiklik advokaat on koroonaviirusega nakatunud. „Rudy Giuliani, kaugelt ajaloo parim New Yorgi linnapea, kes on väsimatult töötanud USA ajaloo kõige korrumpeerunumate valimiste (vaieldamatult!) paljastamisega, andis Hiina viiruse suhtes positiivse proovi,“ säutsus USA president, kes pole siiani valimiskaotust tunnistanud. Riigipea ise nakatus koroonaviirusega oktoobri alguses.