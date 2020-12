Elu Marss plaanib katuseraha eest teavituskampaaniat 

"Meie eesmärk on edastada ühiskonnale üks positiivne sõnum, mis rõhutab elu väärtustamist. Kui inimese mõtteviis muutub ja kui ta hakkab mõtlema ja aru saama, mida elu tähendab, sest kõik algab inimese mõtteviisidest ja kui ühiskond aitab kaasa sellele, et kui on naisi, kes on kriisis ja kui on eostunud laps, keda ei ole soovitud, siis kindlasti on olemas ka teisi alternatiive, sest kristlasena ütleksin, et süütu vere valamine on üks suurimaid probleeme ja suurimaid häda põhjustajaid kogu riigile ja rahvale," rääkis Hõbesalu intervjuus ERRile.