Surnud inimeste ID-kaartide kasutamine on uurimisel 

PPA arendusosakonna ekspert Kaija Kirch on ERRile öelnud, et surnud inimese dokumentide kasutamise puhul on lähedased peamiselt tasunud surnud inimese arveid ja matusekulusid ning lõpetanud lahkunu nimel olnud teenuslepinguid. RIA viib PPA suhtes läbi järelevalvemenetlust ja see kestab siiani. „RIA esitas PPA-le ettepanekud tegevustest, mida tuleks teha, et infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuete täitmine oleks paremini korraldatud. Menetluse saab lõpetada pärast seda, kui ettepanekud on ellu viidud,“ ütles RIA pressiesindaja Seiko Kuik.