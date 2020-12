Justiitsministrit Raivo Aegi võib oodata kohus  

2017 aasta kohalikel valmistel oli reklaam, kus toonane IRL ja Raivo Aeg kasutas kampaania osana putukamürgi pudeleid, millel tollase linnapeakandidaadi Raivo Aegi pilt, kes korruptsiooniprussakaid tõrjus. Korruptsiooniprussakana oli kujutatud ka lisaks reaalselt korruptsioonikuriteo eest süüdi mõistetud Ivo Parbusele ka Toomas Lepp, keda toona kahtlustati Tallinna TV-le mõnesaja tuhande euro suuruse kahju põhjustamises. Tänaseks on kohtud Lepa omastamise süüdistuses täielikult õigeks mõistnud.Toomas Leppa esindav Robert Sarv on tänaseks Harju maakohtule hagi esitanud- inimväärikuse solvamise ja süütuse presumptsiooni rikkumises. Esitatud on kahjunõue. Sarv on öelnud, et käib eelmenetlus, kohtuasja arutamiseni jõutakse ilmselt uuel aastal.Kohtuvälist kompromissi pole saavutatud. Sarv lisas, et Aeg on oma seisukohad kohtule esitanud.