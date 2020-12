Justiitsminister Raivo Aegi võib oodata kohus 

Toomas Leppa esindav Robert Sarv on tänaseks Harju maakohtule hagi esitanud- inimväärikuse solvamise ja süütuse presumptsiooni rikkumises. Esitatud on kahjunõue.

Sarv on öelnud, et käib eelmenetlus, kohtuasja arutamiseni jõutakse ilmselt uuel aastal.Kohtuvälist kompromissi pole saavutatud. Sarv lisas, et Aeg on oma seisukohad kohtule esitanud.