Maailma suurim jäämägi seikleb Lõuna-Atlandil 

Jäämäe pindala on ümmarguselt 4200 ruutkilomeetrit ehk teisisõnu on see umbes sama suur, kui saar ise. Britid kardavad, et Lõuna-Georgia poole liikuv jäämägi võib saare rannikuvette kinni jääda halvendades tuntavalt seal asuvate pingviinide ja hüljeste toitumisvõimalusi. Satelliidifotodelt on näha, et jäämägi mureneb pidevalt ja võib seega muutuda mitmeks väiksemaks laevaliiklust ohustavaks jäämäeks.