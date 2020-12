Ukraina väikelinna kelneritüdruk toodi Eestisse lõbunaiseks 

Märtsi lõpp. Eestis on kehtestatud eriolukord. Koroonasse on surnud kolm inimest, olukord riigis on ärev. Lasnamäel peatub helehalli viiekorruselise paneelmaja ees tume Toyota Auris, millest astub välja 19aastane Irina. Ta kõnnib kindlameelsel sammul trepikoja ette ja vajutab fonolukku. Uks avaneb ning naine läheb kolmandale korrusele.