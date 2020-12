Eesti teadlaste leiutis: uus koroonaviiruse kiirtest ootab heakskiitu ja otsib tootjat 

Marko Lehese sõnul on nende kiirtest maailmas ainulaadne, selle arendus on saanud võimalikuks tänu Euroopa Komisjoni, Eesti ja Saksa riigi toele ning firma varasemale tööle. Selfdiagnostics on viimase kümne aasta jooksul tegelnud nakkushaiguste tuvastamiseks mõeldud diagnostikatoodete arendamisega, mis on nüüd kohandatud nii koroona- kui ka gripiviiruste diagnoosimiseks.