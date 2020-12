Juhtkiri Juhtkiri | Valitsus tüürib haiglakrahhi suunas Ohtuleht.ee , täna 19:41 Jaga: M

Mida päev edasi, seda murelikuma suuga tuleb koroona levikust Eestis rääkida. Ka võhik näeb, et nakatumiste tempo on kasvav, kui 5.septembril oli nakatumisi 25, 5.oktoobril 42, 5.novembril 240 ja 5.detsembril 479, tipp on olnud 560. Järsu tõusukõveraga rühivad ülespoole kõik näitajad, nii haigusjuhtumite arv, viimase 14 päeva nakatumised 100 tuhande elaniku kohta ja haiglaravi vajajate arv. Teise laine surmajuhtumite arv on nüüdseks ületanud kevadiste surmade arvu, ainuüksi viimase kuu jooksul on olnud 58 koroonasurma kogu kevadise laine 63 vastu.