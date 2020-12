ÕL VIDEO | Narva haigla arst: paneksin hooga kogu Ida-Virumaa kinni! 

Reedene Narva tervitab meid pooltühjade tänavatega. Vaid üksikud inimesed kiirustavad ühest sihtkohast teise. „Tuleb kiiresti rakendada mingeid meetmeid. Muul juhul edu ei tule,“ leiab eakas vanapaar, kes liigub isegi tänaval kaitsemaskides. „Eriti kui rääkida noortest. Nad on vastutustundetud kõik. Ei kanna maske. Nende jaoks on see naeruväärne. Aga meie vanusegrupi inimestele pole see naljakas.“