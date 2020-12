TALV VÕTAB OMA: lumeuputus tabas Kesk- ja Lõuna-Euroopat 

Itaalia raadio teatel on suletud kõik teed Brenneri mäekurus, mille kaudu käib ainus ühendus Austriaga. Austria ajaleht Kurier raporteerib, et rohkem kui kaks meetrit uut lund sadas Ida- ja Lõuna-Tiroolides ning Kärntenis. Šveitsi kuulus St. Moritzi suusakeskus suleti lume- ja laviiniohu tõttu. Ühtaegu on seal võimutsemas tugev tuul. Meeletu lumesadu jätkus ilmaennustajate teatel Alpides kogu eilse päeva ja kohati jätkus veel tänagi, tuues meetrijagu uut lund juurde. Prantsusmaa suusakuurortides (näiteks kuulsas Courchevelis) on lund tulnud pigem tavapärasel määral ja sageli näeb päikest. Kuid häda on ometi ‒ kõikjal Prantsusmaal on suusaliftid vähemalt 11. detsembrini suletud.