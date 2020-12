Austrias peatati lumetormi tõttu massiline koroonatestimine 

Laviinihoiatused andsid ka Itaalia ja Šveits ja osaliselt peatati ka rongiliiklus. "Inimeste ohutus on esikohal," teatasid võimud.

Austria liidukantsler Sebastian Kurz teatas, et restoranid, baarid ja hotellid jäävad suletuks kuni 7. jaanuarini, kuid alates 24. detsembrist on suusatamine lubatud. Leevendatakse ka senist täielikku liikumiskeeldu. Taasavatakse koolid, poed, muuseumid, raamatukogud ja mõned teised ettevõtted.

Austrias on kokku üle 300 000 nakkusjuhtumi ja viiruse tagajärjel on surnud üle 3800 inimese. Nakatumiste määr on viimastel nädalatel langenud.