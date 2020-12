KOSMOSESÜSTIK PAISKAS MAALE KINGITUSE: kas saame nüüd teada, kuidas elu algas? 

Teadlased oletavad, et umbes kilomeetrise läbimõõduga asteroidi pinna all võib olla peidus ainest, millest 4,5 miljardit aastat tagasi tekkis meie päikesesüsteem. Austraalia rahvusülikooli teadur Trevor Ireland ütles ajakirjanikele, et tõenäoliselt on Ryugult toodud proovid sarnased nendega, mis saadi rohkem kui pool sajandit tagasi Victoria osariiki kukkunud meteoriidilt. Loodetakse leida jälgi veest ja aminohapetest. Varem oletati, et vee tõid Maale komeedid, kuid see ei pea paika ja nüüd otsitakse vastust asteroididelt ja nendel peituvast orgaanilisest materjalist.