Ene Pajula | Mammi on Mailis Repsis pettunud 

Läänemaal kohtus Reps nii kooli- kui ka vallajuhtidega, kes kõik talle oma probleeme kurtsid ja minister lubas lahkesti: „Ma räägin Edgariga!“ Ja nagu mammi ähmaselt mäletab, mõni neist muredest leidiski lahenduse. Mis tähendab, et Mailis on sõnapidaja inimene.

Igatahes möödus haridusministri Läänemaa-visiit kokkuvõttes viperusteta ja võõrustajad võisid pärast ministri lahkumist kergemalt hingata.

Pidas sõna

Üks mis kindel, pärast seda üritust polnud mammi arvamus Mailisest just parim. Ent asjaolud muutusid mõned aastad hiljem, kui mammil tuli ajakirjanikuna töötades temaga päris tihedalt suhelda. Mailis võttis telefoni või helistas tagasi, ta vastas meilidele, ja mis kõige tähtsam – ta rääkis alati asjast. Nagu ka nüüd, tema viimase ministriksoleku ajal. Tal pole olnud sedasorti lingvistiline geenius, nagu on väga paljud poliitikud, kaasa arvatud meie praegune peaminister Ratas. Mis tähendab, et mees suudab moodustada pool tundi pika lause, ilma et ta midagi ütleks. Räägib küll justkui eesti keelt, aga mammi vajaks hädasti tõlki kõrvale.

Mammi meelest on Reps teinud päris head tööd ka ministrina. Mõned ütlevad küll, et lasi suve raisku ega valmistanud koole sügiseseks krooniviiruse puhanguks ette. Ent kas oli siis üldse kedagi, kes oleks just nimelt sellele keskendunud? Eks me kõik tahtsime uskuda, et viirus kaob iseenesest ära. Teine, ja tõsisem süüdistus on ehk see, et ta pole seisnud ülikoolide ja teaduse suurema rahastamise eest. Aga oli tal selleks võimalust koos koalitsioonipartneriga, kelle meelest ülikoolid kasvatavad hobusevargaid!

Mammi on mõelnud, et mis värk Helmetel nende ülikoolidega on? Kas hindavad neid omaenese kogemuse põhjal? Mõlemad, nii isa kui ka poeg, on ju Tartu ülikooli lõpetanud ja peaksid mäletama, kui heaks hobusevargaks nad seal õppisid. Teine viis nende ajalooarmastust seletada, seondub ilmselt sellega, mida olla öelnud Agatha Christie oma viisteist aastat noorema abikaasa kohta: mis seal imestada, ta on arheoloog. Arheoloogidele meeldivad vanad asjad. Nagu ka ajaloolastele, kes siis eelistavad elada kombel?

Helmed siis eelistavad elada nii, nagu sada viiskümmend aastat tagasi, kui suur osa taluomanikest ei lubanud oma poegi linna kooli põhjendusega, et sealt ei tule muud, kui hobusevargaid. Nii et näis siis, kas Mardi lapselapsed käivad oma vanaisa sõnade või tegude järgi ehk siis astuvad ülikooli, kus neist saavad hobusevargad või piirduvad algkooliga, nagu see 150 aastat tagasi üldiselt kombeks oli. Nii palju siis sellest, mis oli Mailise võimuses ja mis mitte.