KÜLMAKRAADID: Järgmise nädala ilm on selge, kuid temperatuurinäit langeb 

Esmaspäeval jääb Läänemeri ikka piirivööndiks lääne poolt survestava madalrõhkkonna ja Venemaal oleva kõrgrõhkkonna vahel. Ilm on sajuta ja tänastel andmetel ka võrdlemisi selge taevaga. Kagutuul püsib ikka tugevana. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0..-4 kraadini saartel ja läänerannikul on 0..+4 kraadi, päeval on -2..+1, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi.



Teisipäev tuleb idapoolse kõrgrõhkkonna servas laialdaselt selge taevaga. Kuid kagutuul on ikka tugev. Õhutemperatuur langeb -2..-7 kraadini, saarte rannikul on 0 kraadi lähedane, päeval -1..-4, saartel ja läänerannikul -1..+2 kraadi.



Kolmapäeval ja neljapäeval jätkub kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm püsib sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Kagutuul annab pisitasa järele. Õhutemperatuur on öösiti -3..-8, saartel -3..+2, päeval -1..-5, saartel ja läänerannikul -1..+1° kraadi.



Reedel kõrgrõhkkond pisut nõrgeneb ja selle serva mööda kandub lõunakaarest niiskust. Taevas tõmbub pilvisemaks ja sajab kerget lund. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur -5..-10, saarte rannikul veidi vähem, päeval -1..-5° kraadi.