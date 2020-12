Arstide poolt viljatuks tunnistatud naine tõi ootamatult ilmale beebitüdruku 

Stoke'i baaritöötaja Danielle Adams (28) oli haiglasse pöördunud pärast kõhuvalu. Naine arvas, et valu on tingitud kõhukinnisusest, pimesoolest või neerukividest. Kuid ultraheliuuringul leiti, et ta oli hoopis üheksa kuud rase. Danielle viidi Royal Stoke'i ülikooli haiglasse, kus sündis väike Maisie-Rose Moore.

Saanud teada, et ta on rase, selgitas ta: „Ma alguses arvasin, et arst lihtsalt narritab mind. Kui ta mind lõpuks ära veenis, siis hakkasin nutma, kuna olin niivõrd šokeeritud. Ma olen tõesti õnnelik - rõõm on tohutu! Ma ei arvanud, et mul võiks lapsi olla,“ rääkis naine.