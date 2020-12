Trump: me võidame need valimised, Bideni võit on pettus 

Georgia osariigis toimunud kihutuskoosolekul rääkis Trump taas valimispettusest. "Me võidame need valimised. Me võidame selle veel," ütles Trump.

Valdav osa tema jutust keerles selle üle, et hääli võltsiti ja ta on keeldunud kaotust Joe Bidenile tunnistamast. "See oli pettus. See oli ära korraldatud," ütles ta.