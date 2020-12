Põhja prefektuuri politseinikud selgitavad inimestele maski kandmise vajalikkust 

„Kuna selja taga on palgapäevad ja jõulukinkide ostmine võtab hoogu, otsustasime nädalavahetusel minna kaubanduskeskustesse, suhelda inimestega ja selgitada maski kandmise vajalikkust. Kui vaadata ööpäevaga lisanduvaid haigusjuhte ja nakatumiskordajat Harjumaal ning Ida-Virumaal, on äärmiselt oluline, et igaüks meist annaks endast kõik, et arvud väheneks ja viirus taanduks,“ sõnas Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani.