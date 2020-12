Prognoosi järgi võib haiglaravi vajada kuni 600 koroonapatsienti 

"Praegu prognoosid ütlevad, et meie haiglaravi vajajate arv tõuseb 300 kuni 600-ni Eesti kohta. Täna on Eestis 220 inimest haiglaravil. See tähendab, et haigete arv suureneb kolm korda. See tähendab igasuguse plaanilise tegevuse lõppemist haiglas," märkis Starkopf.