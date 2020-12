Kalamees komistas haisva varanduse otsa  

Suured kivimimoodustised paistsid meenutavat kõrgelt hinnatud vaalade haruldast eritist, mida kutsutakse nimega ambra. Ambra on vahajas mass, pehme aine, mis on pärit kašeloti seedekulglast. See on väga väärtuslik koostisosa, mida kasutatakse erinevates parfüümides, nagu Chanel No5.

Naris ütles, et leitud tükid kaalusid 220 naela ehk 100 kg, mis võib olla aegade suurim ambra leid. Mehe sõnul võttis temaga ühendust teravmeelne ärimees, kes on valmis jagama 960 000 Tai bahti (26 203 eurot) kilo eest, kui leitud ambra on kvaliteetne. See tähendab, et Naris saaks ligikaudu hämmastava 2,4 miljonit naela. Tavapäraselt teenib kalamees vaid 500 naela kuus.