FOTOD | Lauluväljakul säravad erilised jõulukuused 

Eesti Kunstikoolide Liidu ja Tallinna Lauluväljaku eestvedamisel valmistasid kunstihuvilised õpilased alternatiivseid jõulukuuski. Nende loomiseks taaskasutati erinevaid materjale alates mandariinikastidest helkurite tootmisjääkide ja seisma jäänud keraamikani. Fantaasiaküllased kuused valmisid Lauluväljakul otse pealtvaatajate silmade all ning ootavad uudistajaid kuni 9. jaanuarini.

"Lapsed on otsustanud taaskasutatud materjalide kasuks, mis on väga rõõmustav," sõnab Mikk. "Ühest küljest arendab jäätmetele uue kasutusviisi andmine nende loomingulist mõtteviisi, teisalt tunnetavad õpilased oma rolli keskkonnasõbralikuma tuleviku loomisel läbi taaskasutuse ning jäätmete ümbertöötlemise.“

"Kaunid valguslahendused pakuvad pimedasse talveaega helgust. RMK abiga satuvad külastajad muinasjutulisse jõulumetsa. Kunstihuvilised õpilased tõestavad aga, et jõulumeeleolu on võimalik luua mistahes vahenditega. Vaja on vaid fantaasiat ja julgust käsi tööle panna," nendib Saareoja.